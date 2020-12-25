В 2020 году построено больше дорог, чем годом ранее

Уходящий год был крайне удачным для дорожного строительства, рассказал на пресс-конференции вице-премьер Марат Хуснуллин.

Было построено на 14% больше дорожной инфраструктуры, чем в прошлом году. Это удалось сделать благодаря решению не приостанавливать дорожное строительства из-за пандемии и новому механизму финансирования (использование временно свободных средств).

Видя возможность опережающего финансирования, с опережением идет контрактирование работ. Почти во всех регионах полностью законтрактованы дорожные работы на 2021 год, в некоторых на 2022 год, а в отдельных уже на 2023 год. "При наличии денег они быстрее сделают эту работу, люди быстрее увидят отремонтированные улицы, быстрее получат новые дороги", - подчеркнул вице-премьер.

Показатели нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" не были изменены, отметил Хуснуллин. К 2024 году по-прежнему планируется привести в нормативное состояние 85% в крупнейших городских агломерациях и 50% региональных дорог.