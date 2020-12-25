В МИД РФ положительно оценили сделку Великобритании и ЕС по Brexit

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заключение торговой сделки между ЕС и Великобританией по Brexit.

Российская сторона положительно относится к достижению соглашения, потому что еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше, рассказал Грушко РИА Новости.

Напомним, в четверг переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по Brexit. Документ соглашения состоит из двух тысяч страниц. ЕС и Соединенное Королевство продолжат сотрудничать по таким ключевым направлениям, как изменение климата, энергетика, безопасность и транспорт. Кроме того, обе стороны на ближайшие пять с половиной лет обеспечили "полную предсказуемость" в рыболовецкой отрасли.