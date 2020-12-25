Новости

В Нигерии обнаружен новый штамм коронавируса 01:59
В Калифорнии эвакуируют морпехов и гражданское население из-за лесного пожара 01:46
В МИД РФ положительно оценили сделку Великобритании и ЕС по Brexit 01:16
В 2021 году ВОЗ уделит особое внимание доступу к вакцинам от COVID-19 00:46
Разведку у границ РФ за неделю провели 32 иностранных летательных аппарата 00:21
В Госдуме ответили на угрозы Киева помешать строительству опреснителей в Крыму 00:21
Снижение субсидирования энергоцен в ДФО поможет другим регионам 00:01
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 24.12.2020
Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку на турнире ММА в Москве 24.12.2020
Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку российской вакцины 24.12.2020
Фальков: Иностранным студентам сейчас нет смысла приезжать в РФ 24.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 23 тысячи военнослужащих 24.12.2020
Мурашко рассказал, почему важно модернизировать первичное звено 24.12.2020
Россия и Беларусь определили порядок формирования цен на газ 24.12.2020
Мурашко: Россия справилась с дефицитом лекарств 24.12.2020
Воробьев: В Подмосковье нужно привить от коронавируса 4 млн человек 24.12.2020
ВЦИОМ: Уровень одобрения деятельности Путина в течение года составлял 61-65% 24.12.2020
Хинштейн: Онлайн-обучение не заменяет традиционное 24.12.2020
Мурашко: Работа медучреждений в новогодние праздники будет усилена 24.12.2020
ФАС разрешила создать совместное предпритие для развития 5G 24.12.2020
Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявлен в ФРГ 24.12.2020
В Воронеже задержан депутат гордумы 24.12.2020
В Москве от коронавируса умер бизнесмен из списка Forbes 24.12.2020
Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду 24.12.2020
На М-4 в Ростовской области завершили реконструкцию 12 километров трассы 24.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавца жилья можно обязать вернуть деньги
Продавца жилья можно обязать вернуть деньги
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
25.12.2020 01:16
Рубрика: Власть

В МИД РФ положительно оценили сделку Великобритании и ЕС по Brexit

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заключение торговой сделки между ЕС и Великобританией по Brexit.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit

Российская сторона положительно относится к достижению соглашения, потому что еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше, рассказал Грушко РИА Новости.

Напомним, в четверг переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по Brexit. Документ соглашения состоит из двух тысяч страниц. ЕС и Соединенное Королевство продолжат сотрудничать по таким ключевым направлениям, как изменение климата, энергетика, безопасность и транспорт. Кроме того, обе стороны на ближайшие пять с половиной лет обеспечили "полную предсказуемость" в рыболовецкой отрасли.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

Главное сегодня

Интервью заместителя министра обороны России Татьяны Шевцовой "Российской газете". Главное
Президент предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий
Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем
ЕС и Британия достигли сделки по Brexit
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V"
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие