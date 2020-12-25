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25.12.2020 01:59
Рубрика: В мире

В Нигерии обнаружен новый штамм коронавируса

Фото: AFP/PIUS UTOMI EKPEI Фото: AFP/PIUS UTOMI EKPEI
Фото: AFP/PIUS UTOMI EKPEI

Новый штамм коронавируса, который представляет собой особую форму его мутации, обнаружен в Нигерии. Такую информацию распространил в четверг местные СМИ, ссылаясь на директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонга.

Фото: AFP/LUCA SOLA
Обнаруженный в Британии штамм вируса из ЮАР впервые был выявлен в октябре

По его словам, речь идет об особом вирусе-мутанте, который не аналогичен обнаруженному недавно в Великобритании варианту. При этом ученые не исключают, что идентифицированный в Нигерии штамм может иметь определенное сходство с вариантом коронавируса 501.V2, выявленным 18 декабря в ЮАР и вызвавшим вторую мощную волну пандемии, пишет ТАСС.

Вирус-мутант был обнаружен в пробах, взятых в августе и октябре в нигерийском штате Осун. Предварительные данные показывают, что он не столь агрессивен, как южноафриканский. Однако говорить об особенностях нового штамма коронавируса пока рано. "Требуются дополнительные исследования", - подчеркнул Нкенгасонга.

Нигерия стала первым государством в Африке, где в феврале этого года был выявлен заразившийся коронавирусом. По последним данным, в стране насчитывается 80,9 тысяч случаев COVID-19, скончались более 1,2 тысячи человек.

В мире Африка Нигерия Пандемия коронавируса COVID-19

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