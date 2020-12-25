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25.12.2020 18:43
Рубрика: Дороги

В рамках дорожного нацпроекта в 2020 году построено 16,5 тысячи км трасс

Текст: Евгений Гайва
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В 2020 году в 83 российских регионах в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" отремонтировано, реконструировано и построено 16,5 тысячи км дорог, сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

В нормативное состояние приведено 145 млн квадратных метров дорожного покрытия в пределах городских агломераций, а также на автомобильных дорогах регионального значения. Это соразмерно площади 20 тысячам футбольных полей. Всего в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" в этом году в составе нацпроекта работы закончены более чем на семи тысячах объектов.

Фото: Александр Корольков/ РГ
В 2020 году построено больше дорог, чем годом ранее

Благодаря своевременно заключенным контрактам и ранней весне во многих регионах работы удалось закончить раньше срока. При этом, в ходе выполнения работ практически во всех регионах активно внедрялись наилучшие технологии и материалы.

Для повышения безопасности дорожного движения в 2020 году установлено более 2,9 тысячи светофоров и около 173 тысяч дорожных знаков, обустроено около 788 тысяч погонных метров барьерного и 319 тысяч погонных метров пешеходного ограждения, а также более 708 тысяч погонных метров освещения.

Особое внимание было уделено восстановлению дорог, ведущих к социально значимым объектам. На декабрь 2020 года в нормативное состояние привели более 800 участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтировали и обустроили более 1400 улиц общей протяженностью 1,3 тысячи км, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. При этом большая часть объектов сдана в эксплуатацию до начала нового учебного года.

В рамках нацпроекта в 2020 году прошла первая всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" на знание основ правил дорожного движения для школьников 1-4 классов. Мероприятие проходило на платформе Учи.ру и состояло из интерактивных обучающих и тестовых заданий. Организаторами мероприятия выступили "Национальные приоритеты" совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором. В течение двух недель в онлайн-олимпиаде приняли участие почти 2,5 миллиона школьников из 85 регионов. Лучше всего с заданиями справились учащиеся первых классов, труднее всего олимпиада далась третьеклассникам. Легче других для школьников оказались задания, связанные со знанием дорожных знаков, а больше всего ошибок допущено при ответах на вопрос о переходе наземного пешеходного перехода с велосипедом.

Кабмин направит регионам 170 млрд на дороги

В 2020 году, в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, стартовал проект "Улица Победы". В ходе проекта дорожники всей страны прилагали максимум усилий, чтобы улицы, носящие имена героев или событий тех времен, были приведены в порядок.

Уделено также внимание обновлению парка городского транспорта. В 2020 году Минтранс России в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начал оказывать содействие регионам в обновлении пассажирского транспорта с использованием механизмов лизинга. При этом перевозчики имеют права приобретения автобусы и троллейбусы со скидкой 60% от их стоимости. В 2020 году более 650 новых автобусов, троллейбусов и трамваев появились в 14 городских агломерациях: Белгородской, Воронежской, Екатеринбургской, Ивановской, Пермской, Казанской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Самарско-Тольяттинской, Череповецкой, Ульяновской и Ижевской.