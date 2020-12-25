В ВОЗ рассказали, насколько за год изменился коронавирус

Но любой вирус по своей природе изменчив. И его мутации - ожидаемый процесс. Насколько же изменился за год геном коронавируса?
"Все вирусы, включая вирус, приводящий к COVID-19, со временем меняются, - подчеркнули "Российской газете" в российском представительстве ВОЗ. - Чем больше вирус передается от человека к человеку, от человека к животному или от животного к человеку, тем больше возможностей для его изменений, мутаций. Однако, несмотря на многочисленные мутации, которые были обнаружены глобальной сетью лабораторий, занимающихся генетическим секвенированием, пока не произошли серьезные изменения характеристик вируса в том, что касается тяжести, антигенного ответа и т. д."
В варианте, выявленном в Великобритании, предварительные данные комбинированного генетического секвенирования вируса и предварительный эпидемиологический анализ показали возможные изменения - увеличение трансмиссивности. Поэтому ВОЗ рекомендовала всем странам увеличить количество процедур генетического секвенирования, чтобы обеспечить возможность глобального наблюдения за вирусом и его изменениями. На сегодняшний день во всем мире идентифицированы сотни разновидностей этого вируса, и ВОЗ внимательно следит за ними. "Пока что большинство изменений этого вируса практически не повлияли на то, как он передается, или на тяжесть вызываемого им заболевания", - отметили в ВОЗ Россия.
И добавили, что на данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин.
Ранее директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина "Спутник V" будет защищать от британского штамма коронавируса.
Он подчеркнул, что обнаруженная в Великобритании мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса. "Да, безусловно, вакцина будет защищать от этой мутации", - пояснил он на брифинге (цитата по РИА Новости). Ученый уточнил, что российский препарат создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса.