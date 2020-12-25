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25.12.2020 00:05
Рубрика: Общество

В ВОЗ рассказали, насколько за год изменился коронавирус

Текст: Ольга Игнатова
Обнаружение в Великобритании нового штамма коронавируса уже вызвало бурную реакцию в обществе. Ученые обсуждают, нужно ли теперь менять уже разработанные вакцины, а правительства закрывают воздушное пространство с Англией.

Но любой вирус по своей природе изменчив. И его мутации - ожидаемый процесс. Насколько же изменился за год геном коронавируса?

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса

"Все вирусы, включая вирус, приводящий к COVID-19, со временем меняются, - подчеркнули "Российской газете" в российском представительстве ВОЗ. - Чем больше вирус передается от человека к человеку, от человека к животному или от животного к человеку, тем больше возможностей для его изменений, мутаций. Однако, несмотря на многочисленные мутации, которые были обнаружены глобальной сетью лабораторий, занимающихся генетическим секвенированием, пока не произошли серьезные изменения характеристик вируса в том, что касается тяжести, антигенного ответа и т. д."

В варианте, выявленном в Великобритании, предварительные данные комбинированного генетического секвенирования вируса и предварительный эпидемиологический анализ показали возможные изменения - увеличение трансмиссивности. Поэтому ВОЗ рекомендовала всем странам увеличить количество процедур генетического секвенирования, чтобы обеспечить возможность глобального наблюдения за вирусом и его изменениями.​ На сегодняшний день во всем мире идентифицированы сотни разновидностей этого вируса, и ВОЗ внимательно следит за ними. "Пока что большинство изменений этого вируса практически не повлияли на то, как он передается, или на тяжесть вызываемого им заболевания", - отметили в ВОЗ Россия.

И добавили, что на данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин.

Фото: iStock
В РАН назвали вакцинацию способом остановить мутацию коронавируса

Ранее директор научного центра им­ени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина "Спутник V"​ будет защищать от британс­кого штамма коронави­руса.

Он подчеркнул, что обнаруженная в Велико­британии мутация зат­рагивает лишь неболь­шую точку на поверхн­ости белка вируса. "Да, безусловно, ва­кцина будет защищать от этой мутации", - пояснил он на брифи­нге (цитата по РИА Новости). Ученый уточнил, что российский препарат​ создает иммунитет ко всему спайк-белку коронави­руса.

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