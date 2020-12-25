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25.12.2020 21:46
Рубрика: Спорт

Владимир Плющев: Русские будут биться до конца

Текст: Максим Домчев
Заслуженный тренер РФ Владимир Плющев в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал об ожиданиях от стартующего молодежного чемпионата мира по хоккею. Экс-наставник юниорской, молодежной и первой сборных страны уверен, что российской команде по силам побороться за золотые медали.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В этом году в составе сборной России совсем мало хоккеистов из-за океана. Это плюс или минус?

Владимир Плющев: Сейчас команда в основном укомплектована парнями, которые выступают в КХЛ. Все ребята, как говорится, играющие, все они получают игровое время в клубах, и это большой плюс и для них, и для сборной. Ну а по количеству хоккеистов из юниорских лиг Северной Америки решение принимает тренерский штаб, у которого свое видение игры.

Хотите, чтобы в финале встретились Россия и Канада?

Владимир Плющев: Все равно, с кем в финале будет играть сборная России, хоть со Швейцарией, главное, чтобы добилась победы.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Тренер молодежной сборной России по хоккею рассказал о подготовке к ЧМ

На этапе Евротура в Финляндии немало восторженных откликов заслужил вратарь Ярослав Аскаров. На чемпионате мира от него ожидают яркой и надежной игры. Справится?

Владимир Плющев: Считаю, что на том турнире он показал феноменальную игру. Но Евротур и нынешний чемпионат мира - это разные вещи. Бросилось в глаза фантастическое спокойствие Аскарова в тех матчах, его умение адаптироваться к игровой ситуации на льду. Давно не видел вратаря с подобным отношением к каждому из игровых моментов. Будем надеяться, что на чемпионате мира он не дрогнет и отработает так, как умеет.

На том же турнире в Финляндии была ситуация, когда наша молодежная сборная пропустила гол незадолго до конца матча, но сумела не только отыграться, но и выиграть в серии буллитов. Это говорит о характере команды?

Владимир Плющев: У нас может много чего не хватать в технических и тактических навыках, но характера у российских спортсменов никогда не отнять. Все соперники понимают, что эти русские будут выходить на лед и биться до конца в любой ситуации.

Можете ли отметить какие-то сильные и слабые стороны в игре нашей сборной?

Владимир Плющев: Наверняка найдутся те, кто это переведет и потом использует против нашей команды. Потому воздержусь от ответа.

Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом ЧМ

Уже на групповом турнире у нас в соперниках три сильных сборных - США, Швеции и Чехии. Будет непросто бороться за первое место?

Владимир Плющев: Будет непросто. Эти команды каждый год на чемпионатах мира ведут борьбу за высокие места. Шведская школа сильная, американцы, как и канадцы, доминируют на молодежном и юниорском уровне. Но не забывайте, что это молодежный чемпионат мира, и тут игроки не действуют так же прагматично на льду, как взрослые. Эмоции всегда захлестывают и не всегда помогают. И тут как раз ключевую роль играет работа тренеров.

Тогда пожелаем нашей команде удачи на турнире.

Владимир Плющев: Согласен с вами. При всем уважении к канадскому и американскому хоккею им я желать удачи точно не буду.

Спорт Хоккей Чемпионат мира Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021

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