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Рубрика: В мире

Власти продлили карантин для приезжающих в Гонконг

Фото: REUTERS/TYRONE SIU Фото: REUTERS/TYRONE SIU
Фото: REUTERS/TYRONE SIU

Всем приезжающим в Гонконг теперь придется находиться на карантине не две недели, а три. Такое решение приняли власти этого специального административного района Китая. Нововведение связано с новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Более строгие правила не затронут людей, прибывающих с территории материкового Китая, Тайваня и Макао. Для них сохраняется 14-дневный карантин в отелях.

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За минувшие сутки в Гонконге выявлен 71 случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 8 424, умерли 133 пациента, сообщает ТАСС.

В начале декабря власти мегаполиса объявили о четвертой волне COVID-19 и закрыли спортзалы, салоны красоты и массажные заведения. Рестораны после шести вечера работают только навынос. На "удаленку" перешли госслужащие.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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