Власти продлили карантин для приезжающих в Гонконг

Всем приезжающим в Гонконг теперь придется находиться на карантине не две недели, а три. Такое решение приняли власти этого специального административного района Китая. Нововведение связано с новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Более строгие правила не затронут людей, прибывающих с территории материкового Китая, Тайваня и Макао. Для них сохраняется 14-дневный карантин в отелях.

За минувшие сутки в Гонконге выявлен 71 случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 8 424, умерли 133 пациента, сообщает ТАСС.

В начале декабря власти мегаполиса объявили о четвертой волне COVID-19 и закрыли спортзалы, салоны красоты и массажные заведения. Рестораны после шести вечера работают только навынос. На "удаленку" перешли госслужащие.