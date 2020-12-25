ВОЗ: Случаи заражения новым штаммом COVID отмечены в 8 странах Европы

Не менее, чем в восьми европейских странах в последние дни были зафиксированы случаи заражения новым штаммом COVID-19, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Восемь стран Европейского региона ВОЗ выявили новый вариант COVID-19 VOC-202012/01, - цитирует ТАСС представителя ВОЗ. - В отличие от предыдущих штаммов, этот вариант также, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп".

Напомним, что первый случай заражения этим штаммом произошел в Великобритании, о чем 14 декабря сообщил глава минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

По предварительным данным, новый штамм более заразен, чем его предшественник. Но данных по летальной статистике пока нет.