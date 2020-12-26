Распоряжение губернатора Амурской области от 25 декабря 2020 года № 296-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 11.12.2020 № 286-р) следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Лицам, вернувшимся в Российскую Федерацию из зарубежных поездок и прибывшим на территорию Амурской области:

1) до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", обеспечить изоляцию в домашних условиях (находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции, не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и места с массовым скоплением людей, не пользоваться общественным транспортом);

2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.";

2) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"4) обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в объектах розничной торговли, предоставления услуг, местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.";

3) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать работающим гражданам Российской Федерации в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях (с учетом положений пункта 9 настоящего распоряжения) с 15.06.2020 по 22.06.2020, с 23.06.2020 по 29.06.2020, с 30.06.2020 по 07.07.2020, с 08.07.2020 по 14.07.2020, с 15.07.2020 по 21.07.2020, с 22.07.2020 по 31.07.2020, с 03.08.2020 по 14.08.2020, с 20.10.2020 по 02.11.2020, с 03.11.2020 по 16.11.2020, с 17.11.2020 по 30.11.2020, с 01.12.2020 по 14.12.2020, с 15.12.2020 по 28.12.2020, с 29.12.2020 по 31.12.2020, с 11.01.2021 по 24.01.2021, с 25.01.2021 по 07.02.2021, с 08.02.2021 по 21.02.2021.";

4) абзац первый пункта 1 приложения № 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

"1. Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 7.00 до 23.00 (в иное время только навынос).".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 4 пункта 1, вступающего в силу с 02.01.2021.

В.А.Орлов







