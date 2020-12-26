Что делать, если постоянно спускает колесо, а проколов нет

Постоянно спускающее колесо автомобиля может измотать нервы даже завзятым флегматикам. Причем визит в автосервис или на шиномонтаж отнюдь не гарантирует, что спецы сразу найдут причину снижения давления в бескамерной шине. Давайте выясним, на что обратить внимание в такой неприятной ситуации.

Ищите прокол с мылом

Прокол, плечевой или боковой порез - такие проблемные моменты опытные сотрудники шиномонтажа обнаружат достаточно оперативно, даже не снимая колесо с автомобиля. Другое дело - скрытые дефекты, для выявления которых нужно будет прибегнуть к ряду хитростей.

Что сделает профи? Сначала он перекачает проблемное колесо на 1,5 - 2 атмосферы и постарается определить место прокола или пореза на слух - очень вероятно, что покрышка издаст характерный свист в месте изъяна. Если эта тактика не помогла, переходим к водным процедурам с мылом. Сначала попытаемся выявить прокол малой кровью - берем мыльный раствор и поливаем им покрышку.

Если речь идет о переднем колесе, можно даже его не демонтировать, а поддомкратить машину и медленно поворачивать его, спрыскивая резину мыльным раствором. Наша цель - заметить появление пены и пузырьков на шине. Иногда проблемное место помогает выявить замыливание и одновременная подкачка покрышки насосом. Прокол снова не выдал себя? Можно попробовать снять колесо и опустить его целиком в емкость с водой, надавливая на боковины и опять-таки выискивая пузырьки.

Ищите скрытый дефект изнутри

Однако случается, что отыскать место повреждения в ходе водно-мыльных процедур не удается. Причин может быть несколько. К примеру, шина может подтравливать воздух из-за совсем небольшой проволоки, иголки или гвоздика, которые не видны невооруженным глазом, но которые все-таки можно нащупать.

Для этого колесо придется разбортировать, вооружиться тряпкой или салфеткой и провести ею по внутренней площади покрышки. Очень вероятно, что ткань зацепится за этот неприметный острый предмет.

Иногда подтравливание воздуха может провоцировать также внутреннее повреждение корда, что случается из-за неосторожной езды по разбитым дорогам. Бывает даже, что на "шиповке" при проезде ям шину пробивает изнутри пятка шипа (в основном кустарно установленного). Как бы то ни было, если вы обнаружили торчащий острый предмет изнутри покрышки, смотрите по ситуации. Если дело в небольшом гвоздике или иголке - ремонтируем. При выявлении же повреждение корда, так же, как и грыжи, покрышку рекомендуется заменить - дальнейшая эксплуатация небезопасна.

Микротрещины

Иногда проблемное место в покрышке не удается установить ни при помощи пенного раствора, ни при ощупывании внутренней поверхности шины. В этом случае обратите внимание на состояние боковин.

Если покрышка старая или владелец практикует парковку впритирку к бордюрам, а также хранит колеса на балконе под палящим солнцем, на боковинах могут образовываться микротрещины.

Через них к корду поступает влага, что чревато деформацией всего каркаса. К сожалению, трещины, как и грыжи, неремонтнопригодны. Поэтому если выемки мелкие, глубиной не более 1-2 мм, ставим такие колеса на заднюю ось и ездим какое то время исключительно в черте города (не на больших скоростях). Или, как вариант, можно обратиться в шиномонтаж, где на специальном станке путем плавления резины такие дефекты устранят. Но гарантий на такую работу контора скорее всего не даст. Если же трещины крупнее 2 мм, уже однозначно выбрасываем такое колесо и ставим новое.

Смотрите ниппель

Довольно часто шина спускает также из-за некондиционного ниппеля. Ломаться здесь могут как металлические элементы конструкции (убедиться в этом можно, попросту смочив поверхность ниппеля слюной и отследить пузырьки воздуха).

В этом случае для решения проблемы достаточно подкрутить по часовой стрелке металлический золотник.

Можно также заменить золотник, благо процесс не сложный, хотя и требует сноровки. Выкручиваем старый золотник и сразу же устанавливаем на его место новый, причем делаем это быстро, преодолевая напор выходящего воздуха.

Случается также, что воздух травит из прорезиненного клапана ниппеля. От эксплуатации он может стираться и это уменьшит плотность его сопряжения с металлической трубкой. В этом случае вам опять-таки дорога - в шиномонтаж. Там колесо разбортируют, вытащат поврежденный ниппель плоскогубцами и установят новый.

Смотрите диск

Наконец, достаточно часто шины спускают из-за деформации колесных дисков. Процесс вполне может запустить неосторожный проезд больших ям, когда подвеска срабатывает на отбой, покрышка приминается, а обод диска бьется о неровность. Замятости поверхности дисков вполне реально устранить на том же шиномонтаже.

Литой диск прокатывается на специальном станке, а штампованный восстанавливается при помощи специального пресса и прокатки. Сложности возникают разве что с ремонтом наиболее жестких кованых дисков.

Здесь для исправлении повреждений скорее всего потребуется нагрев, так как откатать диски только лишь с использованием станка скорее всего не получится. А бывает и так - внутреннюю кромку обода (чаше всего штампованных колес) подъедает ржавчина, и воздух выходит через образовавшиеся лакуны. Решение проблемы очевидно - колесо разбортируется, проблемные места на диске зачищаются и грунтуются.