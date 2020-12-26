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26.12.2020 08:12
Рубрика: Общество

Доктор Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку

Текст: Алексей Иванов

Для здоровья души и тела нет ничего хуже, чем все время сидеть дома. Таким мнением в эфире телеканала "Россия 1" поделился врач Александр Мясников, передает РИА Новости.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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- Надо гулять летом, весной, осенью и конечно зимой, потому что зимой самое лучшее время, - подчеркнул он.

А чтобы зимняя прогулка принесла только положительные эмоции, нужно грамотно подойти к выбору одежды. Если планируется активный отдых - катание на лыжах или коньках - не стоит одеваться слишком тепло. Достаточно термобелья, штанов, куртки и шапки. Если же слоев одежды будет больше, организм может перегреться, человек начнет потеть, ему захочется расстегнуться, и в этот момент велик риск переохлаждения.

Детей нужно одевать по такому же принципу.

- На ребенке должно быть ровно столько же слоев одежды, как и на взрослом, только на один меньше. Потому что ребенок подвижный, - уточнил Александр Мясников.

Как уже писала "РГ", ранее врач назвал продукты, ускоряющие старение. Для здоровья организма нежелательно употреблять пищу с избыточным содержанием соли, сахара и "неправильных жиров". Также негативно сказывается и переедание.

Общество Здоровье

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