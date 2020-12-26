Главный тренер сборной США поддержал совершившего грубую ошибку вратаря

Наставник американской команды в первую очередь поддержал вратаря команды Спенсера Найта, чья грубая ошибка привела к четвертому голу, после чего он был заменен.

"Найта я знаю давно, с ним все будет хорошо. Спенсер - невероятный голкипер и лидер команды. И после этого матча у меня нет сомнений в этом. Но и заменивший его Вольф сыграл надежно". - цитирует ESPN слова тренера американцев.

Лимэн уверен, что вторая половина встречи полностью осталась за его командой.

"После четвертого гола мы играли лучше. Команда хорошо атаковала, это позитив из прошедшего матча. Что же касается результата, то мы дали россиянам слишком много шансов для контратак" - считает он.