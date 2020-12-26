Новости

Игорь Ларионов прокомментировал победу над США на молодежном чемпионате мира 09:38
Гиперзвуковая ракета "Циркон" выйдет на госиспытания в 2021 году 09:37
Эмир Кустурица: "Турецкий поток" дает шанс сербам на мирное будущее 09:32
ФХР опубликовала видео голов сборной России в матче против США на МЧМ 09:16
Под Ростовом расчеты "Тор-М2" одновременно поразили 4 цели 09:11
Почти 40% россиян в 2021 году хотят обеспечить финансовую безопасность 08:55
Главный тренер сборной США поддержал совершившего грубую ошибку вратаря 08:54
Столичным приютам для животных помогают три тысячи волонтеров 08:28
В Японии выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса 08:25
Цена биткоина снова обновила исторический максимум 08:23
Доктор Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку 08:12
Гинцбург рассказал о влиянии белка на выработку антител к COVID-19 07:27
В ЦАР три миротворца ООН погибли в результате нападения 06:27
Врач перечислил способы восстановления легких после коронавируса 06:25
Эксперт посоветовал россиянам выбирать правильный момент для продаж валют 06:05
Посольство РФ: США стали инициаторами "визовой войны" с Россией 05:34
В Сирии саперы РФ обезвредили более 150 тысяч взрывоопасных предметов 04:50
ВВС Израиля нанесли удар по палестинским военным объектам 04:10
Первый заразившийся новым штаммом коронавируса выявлен во Франции 04:03
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличных мероприятиях 03:56
В Москве за сутки скончались 77 пациентов с коронавирусом 03:20
Мэр Нэшвилла озвучил предварительную причину взрыва в городе 03:20
Захарова ответила на заявление Лондона о "вызывающем поведении" России 02:56
Раскрыта главная опасность британского штамма коронавируса 02:33
Елизавета II рассказала о своем источнике вдохновения в 2020 году 02:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
26.12.2020 08:54
Рубрика: Спорт

Главный тренер сборной США поддержал совершившего грубую ошибку вратаря

Текст: Максим Домчев
Главный тренер молодежной сборной США по хоккею Нэйт Лимэн прокомментировал поражение от России со счетом 3:5 в стартовом матче чемпионата мира.

Наставник американской команды в первую очередь поддержал вратаря команды Спенсера Найта, чья грубая ошибка привела к четвертому голу, после чего он был заменен.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Тренер молодежной сборной России по хоккею рассказал о подготовке к ЧМ

"Найта я знаю давно, с ним все будет хорошо. Спенсер - невероятный голкипер и лидер команды. И после этого матча у меня нет сомнений в этом. Но и заменивший его Вольф сыграл надежно". - цитирует ESPN слова тренера американцев.

Лимэн уверен, что вторая половина встречи полностью осталась за его командой.

"После четвертого гола мы играли лучше. Команда хорошо атаковала, это позитив из прошедшего матча. Что же касается результата, то мы дали россиянам слишком много шансов для контратак" - считает он.

Спорт Спорт Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021

Главное сегодня

Посольство РФ: США стали инициаторами "визовой войны" с Россией
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличных мероприятиях
Захарова ответила на заявление Лондона о "вызывающем поведении" России
Эксперт посоветовал россиянам выбирать правильный момент для продаж валют
Раскрыта главная опасность британского штамма коронавируса
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"