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26.12.2020 07:55
Рубрика: Спорт

Россия обыграла США в стартовом матче молодежного чемпионата мира

Текст: Максим Домчев
В стартовом матче молодежного чемпионата мира сборная России нанесла поражение команде США - 5:3.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Рано утром в субботу российская сборная проводила стартовый матч на чемпионате мира. Все участники турнира оказались в непривычной обстановке - команды по понятным причинам находятся в так называемом "пузыре" и полностью изолированы от окружающего мира. Все же риск заражения коронавирусом довольно высок и организаторы делают все возможное, чтобы этот фактор не внес свои коррективы в ход турнира.

Фото: AP
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В дебютном матче команда Игоря Ларионова встречалась с командой США, которая на юниорском и молодежном уровне входит в число сильнейших команд. Годом ранее американцы нанесли российской сборной поражение со счетом 3:1.

Первый период матча получился немного сумбурным. Команды много и быстро перемещались по льду, но реальных голевых моментов было создано не очень много. Но счет открыли именно россияне - Василий Пономарев смог подставить клюшку под бросок партнера на пятачке, и голкипер американцев не смог спасти команду. И все же американцы смогли отыграться до перерыва. Кэм Йорк бросил от синей линии, и шайба каким-то образом смогла проскочить в ворота Ярослава Аскарова.

Второй период для американцев стал обескураживающим. На четвертой минуте Максим Грошев вывел Захара Бардакова на рандеву с голкипером. Форвард "Витязя" легко разобрался со Спенсером Найтом. На 32-й минуте дубль оформил Пономарев, а спустя почти минуту Илья Сафонов использовал грубую ошибку американского голкипера - 4:1. Тренеры сборной США тут же заменили деморализованного Найта.

В дебюте третьего периода было важно не дать американцам вернуться в игру. Именно об этом и говорили тренеры в раздевалке. И россиянам удалось с этой задачей справиться. И все же в середине периода Джон Фриначчи четко сыграл на добивании, сократив отставание до двух шайб. Мог снять все вопросы о победителе матча Егор Чинахов, выскочивший один на один, но форвард российской сборной не попал в ворота. И тут же сборная России заработала в чужой зоне совсем ненужное удаление. Американцы стремились развить успех, но команда Ларионова свои ворота отстояла.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
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За три минуты до конца третьего периода команда США снова получила большинство и заменила вратаря на шестого полевого игрока. И это сработало - Тревор Зеграс сократил отставание до минимума. Аскаров, закрытый соперником, момента броска не видел.

В концовке матча американцы снова сняли вратаря, но на этот раз не помогло. Чинахов реабилитировался за нереализованный момент, поразив пустые ворота. 5:3 - непростая, но заслуженная победа команды Игоря Ларионова.

В понедельник, 28 декабря, сборная России проведет свой второй матч на первом этапе турнира. Соперник - команда Чехии.

Спорт Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021

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