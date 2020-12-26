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Россия - США - онлайн-трансляция матча МЧМ по хоккею 00:05
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26.12.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча МЧМ по хоккею Россия - США

Текст: Никита Лашкул

Молодежный чемпионат мира традиционно начинается в новогоднее время. В этом и следующем году турнир пройдет в канадском Эдмонтоне, а это значит, что матчи будут начинаться либо в ночи по московскому времени, либо ранним утром.

Фото: РИА Новости
ФХР объявила состав молодежной сборной России на чемпионат мира

Прошлогодний финалист, сборная России, стартует игрой с американцами. Последние годы сборная США нас регулярно обыгрывает - вот уже пять встреч подряд нашим не удается победить. То американцы нас побеждают в плей-офф, то бьют на групповом этапе. Сегодня будет шанс наконец-то прервать неудачную серию.

Нынешний состав россиян успел побывать на одном взрослом турнире - Кубке Карьяла в рамках Евротура. Результат получился впечатляющий. Перове место благодаря разгрому финнов и победам над чехами и шведами. Результат сборной под руководством Игоря Ларионова превзошел самые смелые ожидания и прибавил оптимизма перед чемпионатом мира.

Помимо американцев с нами в группе также шведы, чехи и австрийцы. Формула турнира невероятно проста - по 4 команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, а дальше игры на выбывание. Финал состоится 6 января.

Матч Россия - США начнется в 5:30 по Москве, присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!

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