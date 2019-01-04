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04.01.2019 14:25
Рубрика: Спорт

Россия - США - онлайн-трансляция 1/2 финала МЧМ

Текст: Никита Лашкул

Российская молодежка спустя два года снова добралась до полуфинала мирового первенства. Год назад наши в 1/4 финала проиграли американцам 2:4, а сегодня пришло время брать у них реванш. Но уже в 1/2 финала.

В этом году будет новый чемпион мира. Действующие победители, канадцы, проиграли в четвертьфинале финнам. Канада очень мощно начала турнир, забросила 14 шайб Дании, разгромила чехов, обыграла Швейцарию, но в матче за первое место в группе уступила нашим. В результате сборная России за выход в полуфинал не оставила шансов Словакии - 8:3, а канадцы попали на финнов и вылетели с домашнего турнира.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Четвертьфинальный матч американцев против Чехии сложился не так легко, как игра России, но сборная США была тем не менее сильнее Чехии - 3:1. И мы получили шанс отомстить американцам за прошлогоднее поражение.

Составы соперников примерно равны по силе. Лучший бомбардир турнира по системе гол+пас - американец Райан Пэлинг - набрал 8 очков, на одно очко от него отстает партнер по команде Джейсон Робертсон и наши ребята - Григорий Денисенко и Александр Романов. При этом Робертсон и Романов забросили больше всего шайб на чемпионате - по 6. Совсем близко еще двое наших. Александр Алексеев и Виталий Кравцов набрали по 6 очков.

Встреча Россия - США начнется в полночь по Москве 5 января. Не пропустите онлайн-трансляцию на сайте "РГ"!

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