Япония вводит запрет на въезд в страну из всех регионов мира

Японские власти с 28 декабря введут запрет на въезд в страну иностранных граждан на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире, сообщает газета "Санкэй симбун". По данным журналистов, ограничения будут действовать как минимум до конца января 2021 года.

Накануне на японском архипелаге были зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Мутировавшую инфекцию завезли пассажиры из Великобритании.

В Стране восходящего солнца продолжает расти скорость распространения COVID-19. Так, 26 декабря на территории островного государства обнаружили 3877 человек с положительными пробами на инфекцию. При этом в Токио в этот день количество выявленных заболевших составило 949 человек. В общей сложности за весь период пандемии в Японии зафиксировано более 180 тысяч человек с коронавирусом.