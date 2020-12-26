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26.12.2020 16:18
Рубрика: В мире

Япония вводит запрет на въезд в страну из всех регионов мира

Текст: Александр Ленин (Токио)

Японские власти с 28 декабря введут запрет на въезд в страну иностранных граждан на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире, сообщает газета "Санкэй симбун". По данным журналистов, ограничения будут действовать как минимум до конца января 2021 года.

Фото: РИА Новости
Раскрыта главная опасность британского штамма коронавируса

Накануне на японском архипелаге были зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Мутировавшую инфекцию завезли пассажиры из Великобритании.

В Стране восходящего солнца продолжает расти скорость распространения COVID-19. Так, 26 декабря на территории островного государства обнаружили 3877 человек с положительными пробами на инфекцию. При этом в Токио в этот день количество выявленных заболевших составило 949 человек. В общей сложности за весь период пандемии в Японии зафиксировано более 180 тысяч человек с коронавирусом.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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