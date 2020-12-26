В Японии выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса

Инфицированными оказались пять человек (четверо мужчин и одна женщина - прим. "РГ"), которые прилетели на японский архипелаг из Великобритании. Возраст заболевших составляет от 10 до 70 лет.

Известно, что двое пассажиров 18 и 22 декабря прибыли в Страну восходящего солнца через токийский аэропорт Ханэда, еще трое - 23 декабря через аэропорт Кансай в Осаке. Только у одного из прибывших были характерные для коронавируса симптомы. Глава японского здравоохранительного ведомства Норихиса Тамура заявил, что инфицированные новым штаммом коронавируса с другими жителями Японии не контактировали.

Напомним, что японские власти приняли решение с 24 декабря приостановить въезд иностранцев из Великобритании. Эпидемиологическая обстановка в Стране восходящего солнца продолжает оставаться сложной. Так, 25 декабря на японских островах обнаружили 3831 человека с COVID-19. При этом 884 инфицированных выявили в Токио. В общей сложности на японской территории за все время пандемии коронавирусом заразились почти 180 тысяч человек.