Новости

Игорь Ларионов прокомментировал победу над США на молодежном чемпионате мира 09:38
Гиперзвуковая ракета "Циркон" выйдет на госиспытания в 2021 году 09:37
Эмир Кустурица: "Турецкий поток" дает шанс сербам на мирное будущее 09:32
ФХР опубликовала видео голов сборной России в матче против США на МЧМ 09:16
Под Ростовом расчеты "Тор-М2" одновременно поразили 4 цели 09:11
Почти 40% россиян в 2021 году хотят обеспечить финансовую безопасность 08:55
Главный тренер сборной США поддержал совершившего грубую ошибку вратаря 08:54
Столичным приютам для животных помогают три тысячи волонтеров 08:28
В Японии выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса 08:25
Цена биткоина снова обновила исторический максимум 08:23
Доктор Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку 08:12
Гинцбург рассказал о влиянии белка на выработку антител к COVID-19 07:27
В ЦАР три миротворца ООН погибли в результате нападения 06:27
Врач перечислил способы восстановления легких после коронавируса 06:25
Эксперт посоветовал россиянам выбирать правильный момент для продаж валют 06:05
Посольство РФ: США стали инициаторами "визовой войны" с Россией 05:34
В Сирии саперы РФ обезвредили более 150 тысяч взрывоопасных предметов 04:50
ВВС Израиля нанесли удар по палестинским военным объектам 04:10
Первый заразившийся новым штаммом коронавируса выявлен во Франции 04:03
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличных мероприятиях 03:56
В Москве за сутки скончались 77 пациентов с коронавирусом 03:20
Мэр Нэшвилла озвучил предварительную причину взрыва в городе 03:20
Захарова ответила на заявление Лондона о "вызывающем поведении" России 02:56
Раскрыта главная опасность британского штамма коронавируса 02:33
Елизавета II рассказала о своем источнике вдохновения в 2020 году 02:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
26.12.2020 08:25
Рубрика: В мире

В Японии выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)
В Японии зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.
Фото: AP Photo/Koji Sasahara Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Фото: AP Photo/Koji Sasahara

Инфицированными оказались пять человек (четверо мужчин и одна женщина - прим. "РГ"), которые прилетели на японский архипелаг из Великобритании. Возраст заболевших составляет от 10 до 70 лет.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Компания Pfizer подала заявку на одобрение своей вакцины в Японии

Известно, что двое пассажиров 18 и 22 декабря прибыли в Страну восходящего солнца через токийский аэропорт Ханэда, еще трое - 23 декабря через аэропорт Кансай в Осаке. Только у одного из прибывших были характерные для коронавируса симптомы. Глава японского здравоохранительного ведомства Норихиса Тамура заявил, что инфицированные новым штаммом коронавируса с другими жителями Японии не контактировали.

Напомним, что японские власти приняли решение с 24 декабря приостановить въезд иностранцев из Великобритании. Эпидемиологическая обстановка в Стране восходящего солнца продолжает оставаться сложной. Так, 25 декабря на японских островах обнаружили 3831 человека с COVID-19. При этом 884 инфицированных выявили в Токио. В общей сложности на японской территории за все время пандемии коронавирусом заразились почти 180 тысяч человек.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Посольство РФ: США стали инициаторами "визовой войны" с Россией
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличных мероприятиях
Захарова ответила на заявление Лондона о "вызывающем поведении" России
Эксперт посоветовал россиянам выбирать правильный момент для продаж валют
Раскрыта главная опасность британского штамма коронавируса
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек