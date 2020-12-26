Игорь Ларионов прокомментировал победу над США на молодежном чемпионате мира

Для Ларионова эта победа стала дебютной на посту главного тренера команды на чемпионате мира.

"Больше всего мне понравилась командная работа. Мы сыграли командой, может быть, не 60 минут, но большую часть игры. Понравилась отдача ребят. Важно владеть шайбой, если владеть больше, то доминируешь. Я требую этого от команды. Мы ожидали, что США будут играть в такой манере. Были к этому готовы", - цитирует Ларионова Sport24.

Он также отметил уверенную игру вратаря.

"Для Аскарова был непростой матч, в соперниках была очень сильная и интересная команда, победа, безусловно, была при его шикарной игре. Думаю, что он будет играть еще лучше, мы в нем полностью уверены", - продолжил главный тренер.

Ларионов отметил, что во втором перерыве при счете 4:1 предупреждал команду о том, что нельзя дать сопернику шансов на то, чтобы вернуться в игру.

"После второго периода мы говорили ребятам о том, что счет 4:1 самый опасный. Когда ты ведешь в три шайбы и даешь им кислород, пропуская второй гол, ты даешь уверенность сопернику. Но в целом мы не развалились, мы продолжали терпеливо играть с шайбой и выиграли ключевые вбрасывания в концовке в своей зоне", - цитирует наставника россиян ТАСС.

Ларионов признал, что у первой тройки нападения в составе Василия Подколзина, Марата Хуснутдинова и Родиона Амирова игра в этой встрече не удалась.

"У первой тройки не всегда получается то, чего хотелось бы. Но эти ребята достойно провели тренировочный лагерь, мы видим определенную "химию" у них, у нас есть время для маневра. Изначально мы делали так, чтобы у нас не было номинально первого или четвертого звена. В этом плане мы от каждой тройки, от каждого игрока ожидаем больше вклада, чем они могут дать", - сказал Ларионов.