Как побороть скрип щеток стеклоочистителя своими силами

С наступлением холодов многие водители отметили неприятную особенность - один, пара или все три стеклоочистителя их авто издают неприятный скрип. Разберемся, с чем связана такая напасть и как ее устранить.

Износ резинок

В подавляющем числе случаев скрип вызывает естественный износ резиновых элементов стеклоочистителей.

Причем этот дефект усугубляется холодной погодой. Утратившие былую эластичность, а местами деформированные резинки окончательно дубеют на морозе и не справляются с эффективным отводом влаги и снега с лобового стекла.

Чаще всего происходит следующая ситуация - часть резинки заваливается на бок и начинает идти впереди удерживающего элемента, как ковш экскаватора. Именно такое опережение и вызывает характерный скрип, который может быть очень раздражающим.

Другие причины скрипов

К сожалению, скрип щеток могут провоцировать также и другие факторы - например, микротрещины или царапины на стекле, нарушающие плавность движения и функциональность стеклоочистителя, поломка механизма привода щеток, растяжение пружины в держателе и ослабление крепления щетки с поводком.

Последний сценарий, кстати, не редок. Фиксаторы разбалтываются от времени, вибраций и даже от струй "Керхера" на мойке.

Замена

Что делать с изношенными стеклоочистителями? Самый простой способ - просто выбросить старые щетки и поставить на их место новые. Цена вопроса - порядка 2000 рублей в случае с бескаркасными щетками Renault Arkana.

Причем это цены на продукцию независимых производителей. Оригинальные реношные дворники обойдутся существенно (как правило, на треть и даже вдвое) дороже. Примерно та же ценовая ситуация - и с официальными запчастями у дилеров других автопроизводителей.

Ремонт

За недостаточностью финансов или из "спортивного" интереса заскрипевшие щетки можно попытаться реанимировать. Начать можно с того, что снять стеклоочистители, отнести их домой или в гараж и тщательно промыть в теплой воде с мылом.

При сильном замасливании лент щеток имеет смысл их обезжирить, поместив в 10-20% содовый раствор, после чего тщательно промыть теплой водой. Использовать для тех же целей бензин или растворитель не рекомендуется - эти субстанции агрессивно воздействуют на резинки.

Еще одно "ноу-хау" - демонтаж резинового элемента стеклоочистителя и замена его на аналогичный - такие резиновые "ремкомплекты" представлены в изобилии в специализированных магазинах. Вам останется только подобрать резинки с соответствующим профилем, если сменный элемент будет длиннее, его можно без проблем укоротить ножницами.

Как долго служат стеклоочистители

В среднем щетки меняются комплектом раз в год, но если вам повезло, и попался качественный товар, или, скажем, вы ездите нечасто, соответственно, износ минимален, дворники отхаживают без проблем два, а то и три года. На здоровье щеток напрямую влияют также такие факторы, как отрицательные и высокие температуры, реагенты, песок и химикаты автомоек.

Как продлить жизнь стеклоочистителям

Чтобы щетки работали максимально долго, придерживайтесь следующих правил - не позволяйте щеткам елозить по сухому, особенно если стекло сильно загрязнено или покрыто наледью.

Смазывайте шарниры каркасных моделей спецсоставами, подойдет даже универсальная смазка WD-40. Зимой не включайте стеклоочиститель, пока не отогреется лобовое стекло. Не отбивайте лед и снег с щеток ударами по "лобовухе". Это может нанести вред конструкции и прежде всего пластиковым заглушкам и держателям бескаркасных щеток.