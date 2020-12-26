Минкульт прокомментировал нарушения во МХАТ им. Горького

В Министерстве культуры РФ прокомментировали ситуацию с МХАТ им. Горького - проверка выявила серьезные нарушения в деятельности театра. Как рассказали "Российской газете" в ведомстве, речь идет "не о недостатках, а о фактах, оценку которым теперь должно дать надзорное ведомство". Материалы уже направлены в Генеральную прокуратуру.

- Минкультуры России действительно проводило штатную проверку МХАТ им. Горького. Перечень учреждений культуры, подлежащих подобным проверкам, был подготовлен заранее, это плановая работа Департамента по управлению делами Министерства культуры РФ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также подчеркнули, что "результаты проверки вызывают очень много вопросов и свидетельствуют о серьёзных нарушениях действующего законодательства".

- Театру была представлена возможность дать пояснения, однако учреждение направило нам материалы, в которых отсутствуют какие-либо комментарии по существу заданных вопросов. Мы говорим не о недостатках, а о фактах, оценку которым теперь должно дать надзорное ведомство. Поэтому мы направили все материалы в Генеральную прокуратуру, - сказал собеседник.

В МХАТ им. Горького тем временем сообщили, что уже разработали план по устранению нарушений.