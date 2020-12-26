На 99-м году жизни скончался легендарный разведчик Джордж Блейк

Но возраст оставался возрастом. Как рассказал "РГ" начальник Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов, у Джорджа Блейка внезапно поднялось давление. Скорая помощь приехала быстро. Давление нормализовалось. Но Джордж Блейк вновь почувствовал себя плохо и через несколько минут ушел из жизни.

Самым большим своим достижением Джордж Блейк, бывший офицер английской Сикрет Интеллидженс Сервис считал срыв операции ЦРУ и Британии "Берлинский тоннель". Тогда американцы с помощью англичан прорыли длиннющий широкий туннель и подключились к советским коммуникациям. Целый год они "снимали" секретную информацию. На самом деле благодаря офицеру МИ-6 Блейку проект создания туннеля появился на столе руководителей отечественной внешней разведки, раньше чем он был прислан англичанами. Целый год американцы и их союзники по НАТО исправно снабжались дезинформацией.

Выданный польским разведчиком, Блейк был приговорен к 42 годам тюрьмы, но бежал из лондонской тюрьмы с помощью своих ирландских друзей. Он добрался на их машине до Западного Берлина, перешел границу и оказался среди своих.

Блейк не раз говорил мне: "Горжусь тем, что на моей новой Родине мне было присвоено звание полковника внешней разведки, и был отнесен к Управлению, занимавшемуся нелегалами".

Георгий Иванович прекрасно выучил русский. Он был счастлив со своей женой Идой и их сыном Михаилом. Дома его называли Жорой. С ним можно было говорить о разведке и о битлах, о древней философии и о шампанском.

Вечная ему память.