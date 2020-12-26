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26.12.2020 12:53
Рубрика: Общество

На 99-м году жизни скончался легендарный разведчик Джордж Блейк

Текст: Николай Долгополов
11 ноября Джордж Блейк отметил свое 98-летие. Хотя самочувствие было соответствующим возрасту, Георгий Иванович, как его называли, сам принимал поздравления по телефону. Он был слеп, но силен духом. Ему не изменяла память. Он оставался тем Джорджем Блейком, которым его знали и любили.

Но возраст оставался возрастом. Как рассказал "РГ" начальник Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов, у Джорджа Блейка внезапно поднялось давление. Скорая помощь приехала быстро. Давление нормализовалось. Но Джордж Блейк вновь почувствовал себя плохо и через несколько минут ушел из жизни.

Фото: ТАСС
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Самым большим своим достижением Джордж Блейк, бывший офицер английской Сикрет Интеллидженс Сервис считал срыв операции ЦРУ и Британии "Берлинский тоннель". Тогда американцы с помощью англичан прорыли длиннющий широкий туннель и подключились к советским коммуникациям. Целый год они "снимали" секретную информацию. На самом деле благодаря офицеру МИ-6 Блейку проект создания туннеля появился на столе руководителей отечественной внешней разведки, раньше чем он был прислан англичанами. Целый год американцы и их союзники по НАТО исправно снабжались дезинформацией.

Выданный польским разведчиком, Блейк был приговорен к 42 годам тюрьмы, но бежал из лондонской тюрьмы с помощью своих ирландских друзей. Он добрался на их машине до Западного Берлина, перешел границу и оказался среди своих.

Блейк не раз говорил мне: "Горжусь тем, что на моей новой Родине мне было присвоено звание полковника внешней разведки, и был отнесен к Управлению, занимавшемуся нелегалами".

Георгий Иванович прекрасно выучил русский. Он был счастлив со своей женой Идой и их сыном Михаилом. Дома его называли Жорой. С ним можно было говорить о разведке и о битлах, о древней философии и о шампанском.

Вечная ему память.

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