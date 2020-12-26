Названы самые успешные новогодние фильмы

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Мировое кино
    26.12.2020, 16:40
Текст:   Олег Усков

В Сети появился рейтинг картин, являющих собой наиболее финансово преуспевшее киноразвлечение на зимние праздники.

Специализированный портал Box Office Mojo скалькулировал перечень такого рода лент - по максимуму заработавших. Об этом сообщает The Wire.

Чарт такой:

"Гринч" 2018 года - более полумиллиарда кассовых сборов;

Фото: iStock
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"Один дома" (1990) и его сиквел (1992) - 476 + 359 миллионов долларов;

"Гринч - похититель Рождества" 2000-го - 345 миллионов;

"Рождественская песнь" Диккенса в адаптации Земекиса 2009 года - 325;

Фото: "Вольга"
Названы 20 самых популярных в России фильмов и сериалов

"Полярный экспресс" того же Земекиса - почти 314 миллионов;

Комедия Джона Фавро "Эльф" - 223;

"Санта Клаус" с Томом Алленом 1994-го - без малого 190 миллионов долларов сборов.

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