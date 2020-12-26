Названы самые успешные новогодние фильмы

В Сети появился рейтинг картин, являющих собой наиболее финансово преуспевшее киноразвлечение на зимние праздники.
Специализированный портал Box Office Mojo скалькулировал перечень такого рода лент - по максимуму заработавших. Об этом сообщает The Wire.
Чарт такой:
"Гринч" 2018 года - более полумиллиарда кассовых сборов;
"Один дома" (1990) и его сиквел (1992) - 476 + 359 миллионов долларов;
"Гринч - похититель Рождества" 2000-го - 345 миллионов;
"Рождественская песнь" Диккенса в адаптации Земекиса 2009 года - 325;
"Полярный экспресс" того же Земекиса - почти 314 миллионов;
Комедия Джона Фавро "Эльф" - 223;
"Санта Клаус" с Томом Алленом 1994-го - без малого 190 миллионов долларов сборов.