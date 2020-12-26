Указ губернатора Пермского края от 25 декабря 2020 года № 178 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

Новости

Проспект Мира стал лидером по эвакуации автомобилей из-за нарушений 15:54
Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе 15:44
В Крыму ответили на заявление Зеленского о мобилизации на случай войны 15:35
Эдвард Сноуден впервые стал отцом 15:01
По факту взрыва в нижегородской многоэтажке возбуждено уголовное дело 14:50
Французы бросились перепродавать рождественские подарки 14:48
В Ялте смягчили ограничения по воде на Новый год и Рождество 14:23
Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации 14:20
Песков: Путин сам сообщит, когда привьется от коронавируса 14:10
Судно для достройки "Северного потока-2" вернулось в порт стоянки 14:04
Набиуллина объяснила смысл своих брошей 13:56
Глава саратовского Гидрометцентра погиб в ДТП 13:33
На Дону более 10 тысяч человек остались без отопления и горячей воды 12:57
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Дагестане 12:38
Скончался легендарный разведчик Джордж Блейк 12:28
Минкульт прокомментировал нарушения во МХАТ им. Горького 12:19
Военные приступили к наладке оборудования госпиталей в Крыму 12:03
Общее число случаев заражения COVID-19 в России превысило 3 млн 11:52
В Мурманской области спасли собак из горящего приюта 11:46
Жителей нижегородской многоэтажки эвакуировали из-за пожара 11:44
МХАТ им. Горького разработал план по устранению выявленных нарушений 11:39
Два самолета совершили вынужденную посадку в Екатеринбурге 11:21
В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna 11:17
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:10
Под Псковом случился непроизвольный выстрел орудия боевой машины 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
26 декабря 2020 г.

Указ губернатора Пермского края от 25 декабря 2020 года № 178 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151, от 03 декабря 2020 г. № 157, от 11 декабря 2020 г. № 158) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "по 27 декабря 2020 г." заменить словами "по 24 января 2021 г.";

1.2. в пункте 4 слова "по 27 декабря 2020 г." заменить словами "по 24 января 2021 г.";

1.3. в абзаце третьем пункта 5.4:

1.3.1. слова "по 27 декабря 2020 г." заменить словами "по 24 января 2021 г.";

1.3.2. после слов "или самовывоза" дополнить словами ", организаций, оказывающих услуги в аэровокзальных комплексах";

1.4. пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:

"с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.;

с 11 января 2021 г. по 24 января 2021 г.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Д.Н.Махонин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией