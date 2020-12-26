Первый заразившийся новым штаммом коронавируса выявлен во Франции

Французские медики выявили на территории страны первого инфицированного новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2.

Речь идет о британце, приехавшем во Францию из Соединенного Королевства 19 декабря. Сейчас он находится в изоляции и чувствует себя хорошо, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал BFM. "Органы здравоохранения приступили к поиску контактных лиц, находящихся в группе риска, чтобы изолировать их", - подчеркнули в минздраве республики.

Напомним, мутировавший штамм коронавируса, более заразный, чем обычный, уже обнаружен в восьми европейских странах. "В отличие от предыдущих штаммов, этот вариант также, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп", - сказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.