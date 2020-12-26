Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчика Джорджа Блейка

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной разведчика Джорджа Блейка.

"Полковник Блейк был блестящим профессионалом - особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете", - сказано в телеграмме, адресованной родственникам разведчика. Она опубликована на сайте Кремля.

Напомним, что легендарный разведчик Джордж Блейк, который в 1951 году перешел из Ми-6 на советскую сторону и затем стал полковником СВР, умер на 99-м году жизни. На его счету бесчисленное количество раскрытых операций чужих спецслужб.