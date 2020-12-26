Проспект Мира стал лидером по эвакуации автомобилей из-за нарушений

За нарушения правил остановки и стоянки в этом году чаще всего эвакуировали столичные автомобили с проспекта Мира. Об этом сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

На специализированные стоянки с проспекта Мира было перемещено более 3,7 тыс. автомобилей. Водители, приезжающие к местам притяжения - например, на Рижский рынок, ВДНХ или к Ботаническому саду МГУ - зачастую оставляют машины там, где парковаться запрещено, и рискуют спровоцировать ДТП.

Всего в 2020 году за нарушения правил остановки и стоянки автомобили в Москве эвакуировали более 205,5 тыс. раз. Топ самых злостных нарушителей возглавил владелец автомобиля ВАЗ К853ТВ178 - машина побывала на спецстоянках 7 раз за год. По 5 раз в год эвакуировали автомобили BMW, Audi, Subaru, KIA, Nissan и Volkswagen.

Напоминаем, что автомобили нарушителей эвакуируют только по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ.