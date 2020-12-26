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26.12.2020 10:31
Рубрика: Культура

Зимний международный фестиваль искусств во второй раз пройдет в Москве

Текст: Наталья Лебедева
Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета во второй раз пройдет в Москве с 18 января по 12 февраля 2021 года.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Этот год очень многому нас научил, в том числе менять планы на полном ходу, ведь ситуация с концертными залами постоянно меняется. Но несмотря на то, что все мы сейчас переживаем это непростое время, связанное с ограничениями по коронавирусу, мы приняли решение, что фестиваль обязательно должен состояться. Он даже начнется чуть раньше, чем обычно, за неделю до моего Дня Рождения. Но и 24 января, конечно, традиционный концерт будет. И он снова будет очень особенным", - сказал маэстро Юрий Башмет.

Зимний международный фестиваль искусств проходит при поддержке Правительства Москвы. "Этот фестиваль украсит культурную жизнь Москвы, станет открытием зимнего сезона и, уверен, порадует нас еще не один год", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Афиша фестиваля удивляет не только мировыми премьерами, но и россыпью звездных участников из разных стран мира. Среди них - знаменитые солисты Максим Венгеров, Ефим Бронфман, Ксавье Деместр, Патрисия Копачинская, Нико Кук, Ксения Башмет, Игорь Бутман и его биг-бэнд, ансамбль Soqquadro Italiano, а также актеры театра и кино Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Михаил Пореченков и многие другие.

На фестивале выступят сразу три коллектива маэстро Башмета: камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Большой музыкальный марафон откроется 18 января премьерой - в Концертном зале "Зарядье" пройдет музыкально-литературное действо "Есенин и Маяковский". В роли чтеца выступит Михаил Пореченков.

Еще одна большая мировая премьера состоится 10 февраля: в МХАТе имени М. Горького публике представят музыкальный спектакль "Свидание в Москве" на музыку Александра Чайковского, в постановке Павла Сафонова.

Фото: kinopoisk.ru
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Настоящим подарком для зрителей станет спектакль-концерт "Онегин. Лирические отступления" режиссера Марины Брусникиной с Елизаветой Боярской и Евгением Мироновым в главных ролях. А 30 и 31 января гостям фестиваля покажут спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Антуана де Сент-Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского на сцене театра "Современник".

По сложившейся традиции свой день рождения 24 января Юрий Башмет отметит концертом на сцене Концертного зала имени Чайковского. А 28 января в "Зарядье" пройдет концерт, посвященный уже ушедшему веку: "XX век. Век поиска", в котором примут участие в основном иностранные музыканты. Завершит фестиваль 12 февраля гала-концерт в Большом зале консерватории. За дирижерский пульт встанут маэстро Башмет и Клаудио Ванделли.

Главными площадками фестиваля станут любимые места столичных меломанов и театралов: Концертный зал имени П.И. Чайковского, Большой зал консерватории, Концертный зал "Зарядье", Московский Международный Дом Музыки, МХАТ имени М. Горького, Московский театр "Современник" и Башмет Центр. Как уверяют организаторы, все события фестиваля пройдут со строгим соблюдением противовирусных мер.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Персона: Юрий Башмет

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