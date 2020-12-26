Новейший минно-тральный корабль "Яков Баляев" вошел в состав ТОФ

В субботу в состав Тихоокеанского флота вошел новейший минно-тральный корабль "Яков Баляев", сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

Церемония прошла на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной в центре Владивостока. После того, как был подписан акт приема корабля от промышленности и на тральщике подняли Андреевский флаг, на основании приказа главнокомандующего ВМФ корабль был включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

Выступая на митинге, посвященном этому событию, командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц напомнил, что это второй корабль, принятый в состав флота за последние два дня. Как писала "РГ", вчера состав ТОФ пополнился корветом 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Авакянц поздравил личный состав соединения надводных кораблей ТОФ с приемом нового корабля и пожелал экипажу успехов в службе.

"Яков Баляев" построен на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ). Корабль прошел по Северному морскому пути из Санкт-Петербурга во Владивосток, и в декабре завершил государственные испытания. Тральщики проекта 12700 относятся к новому поколению кораблей противоминной обороны. Их корпус выдут из стеклопластика и защищает от магнитных мин, подруливающие устройства обеспечивают кораблю первоклассную маневренность, а поиск мин ведется как бортовым гидроакустическим комплексом, так и его модулями, размещенными на катерах-роботах.

Назван корабль в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.