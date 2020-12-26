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26.12.2020 21:16
Рубрика: Спорт

Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Авангарде"

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В субботу стало известно, где продолжит карьеру олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук. Омский клуб "Авангард" объявил о подписании с нападающим контракта по схеме "1+1".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В минувшем сезоне Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге за "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". В НХЛ Ковальчук за 13 лет провел 966 матчей, набрал 904 (454+450) очка. За 6 сезонов в КХЛ нападающий в составе СКА дважды выигрывал Кубок Гагарина, сыграв 367 матчей, в которых набрал 370 (161+209) очков.

"Активно переговоры с Ковальчуком мы вели на протяжении всей последней недели. У Ильи, как и у нас, были определенные условия для заключения контракта, и Ковальчук взял паузу для того, чтобы все обдумать. После этого мы довольно быстро обо всем договорились. Илья - большой мастер, опытный боец, которого лишний раз представлять нашим болельщикам не нужно, все знают, как успешно он выступал за океаном, помнят Квебек и его решающий бросок в овертайме, вернувший сборной России золото чемпионатов мира спустя 15 лет. До сих пор у нас яркие эмоции от победы на Олимпиаде. Приглашая Ковальчука в "Авангард", мы преследовали две цели. Прежде всего, у него есть огромное желание играть в хоккей и помочь нашей команде. Илья усилит наше нападение и, конечно, наше большинство. Он отлично знаком с Бобом Хартли и его требованиями еще с НХЛ. Кроме того, мы рассчитываем на него не только на льду, но и в раздевалке. Нам нужен лидер, который может повести за собой, показать пример своими действиями на площадке, перевернуть ход матча, взбодрить команду", - заявил генеральный менеджер ХК "Авангард" Алексей Волков.

В "Авангарде" Ковальчук будет выступать под номером 17.

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