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26.12.2020 09:28
Рубрика: Происшествия

Прокуратура проверит ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирской области

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после аварии с пассажирским автобусом, в которой погиб его водитель. Как сообщили в ведомстве, шесть пассажиров с различными травмами были доставлены в районную больницу, троим из них потребовалась госпитализация.

Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области/ТАСС
Появилось видео с места ДТП с участием автобуса под Рязанью

Как ранее сообщили в полиции, ДТП произошло около 8:00 утра по местному времени на на 108 км автодороги Р-256. По данным прокуратуры, рейсовый автобус ПАЗ вез пассажиров из города Черепаново в село Ярки и столкнулся с бензовозом DAF. Водителю автоцистерны также потребовалась помощь медиков.

По предварительным данным, в автобусе находились 11 человек, однако некоторые из пассажиров могли уехать с места аварии на попутках, так как температура воздуха в том районе опустилась до минус 43 градусов. Остальных не получивших серьезных травм пассажиров попутный автобус доставил в пункт назначения.

- Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок в муниципальном унитарном предприятии "Черепановское пассажирское автотранспортное предприятие", которому принадлежит рейсовый автобус, а также исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее в полиции инициировали уголовно-процессуальную проверку по факту аварии, ее проведение в прокуратуре также взяли на контроль. При наличии оснований правоохранительными органами будут приняты меры реагирования.

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