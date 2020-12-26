В новосибирской прокуратуре назвали причину смертельного ДТП с автобусом

Виновником аварии с пассажирским автобусом ПАЗ, по предварительной версии, стал его водитель. Как рассказал "РГ" представитель региональной прокуратуры Дмитрий Лямкин, выезжая с второстепенной дороги, шофер, вероятно, не уступил проезд грузовому автомобилю, двигавшемуся по главной.

Ранее в областной прокуратуре начали проверку исполнения законодательства об организации пассажирских перевозок в МУП "Черепановское пассажирское автотранспортное предприятие". Именно ему принадлежит попавший в ДТП автобус. Полицейская уголовно-процессуальная проверка также находится на контроле надзорного ведомства.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что в результате столкновения рейсового автобуса ПАЗ и бензовоза DAF погиб водитель автобуса и были госпитализированы девять человек. Как отметил врио начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области Алексей Чупин, среди пострадавших - водитель грузового автомобиля и восемь пассажиров автобуса.

Некоторые из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии. Всего в автобусе было 11 человек, он совершал рейс из поселка Ярки в город Черепаново. Авария произошла около 07.50 по местному времени на 108 километре автодороги Р-256.