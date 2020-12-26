Глава правительства Крыма заболел коронавирусом

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам чиновника, тест на COVID-19, который он регулярно проходит, на этот раз показал положительный результат. Глава правительства Крыма сообщил, что до выздоровления он будет находиться в режиме самоизоляции.

- Также я принял решение на этот период уйти в отпуск, - написал Гоцанюк.

По его словам, он дистанционно находится в постоянном контакте с главой республики Сергеем Аксеновым, своими заместителями и министрами. Крымский премьер призвал своих подписчиков со всей серьезностью относиться к мерам профилактики коронавирусной инфекции, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, беречь себя и своих близких.

Подписчики странички крымского премьера желают ему скорейшего выздоровления.

Юрий Гоцанюк которому исполнилось 54 года, не первый, кто в крымском правительстве заболел COVID-19. Ранее эту болезнь перенесла вице-премьер-министр труда и социальной защиты Елена Романовская. Гоцанюк возглавил правительство Крыма в октябре 2019 года.