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26.12.2020 14:23
Рубрика: Экономика

В Ялте смягчили ограничения по воде на Новый год и Рождество

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Администрация Ялты сообщила новые данные о подаче воды в городе во время новогодних каникул. Несмотря на острый дефицит воды в регионе, решено не ограничивать подачу потребителям на Новый год и Рождество. Об этом сообщает отдел информационной политики горадминистрации курорта.

Так, вода в городе будет непрерывно подаваться с 6.00 31 декабря до 22.00 1 января. Также не будет перебоев с 6.00 6 января до 22.00 7 января. В остальные дни воду будут подавать по уже установленному графику. Утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 18.00 до 21.00.

Качество воды в "линзе" под Азовским морем оценят до конца года

В администрации города уточнили, что запасы пресной воды в двух основных водохранилищах, питающих курорт, остаются на низком уровне, всего около 2 миллионов 33 тысяч метров кубических. В Ялте очень надеются на сезон дождей, который может начаться уже с первых чисел нового года.

- Надеюсь, что осадки не прекратятся и наши водохранилища получат приток воды, что позволит нам в дальнейшем увеличить время ее подачи, - рассказала глава администрации города Янина Павленко. - По крайней мере, синоптики обещают снег и дождь с 1 по 9 января.

Ялта позже других городов полуострова перешла на ограниченный режим водопотребления. График подачи воды здесь действует только с 14 декабря. Столица республики - Симферополь ограниченно получает воду с начала сентября. На экономный режим перешли Симферопольский, Бахчисарайский районы. Ситуация с водоснабжением остается напряженной. В водохранилищах полуострова осталось всего около четырех процентов запаса влаги. Уже сейчас самый большой город Крыма - Симферополь получает большую часть воды из подземных источников. Обнаружены ее новые запасы, которые в январе должны перебросить в столицу Крыма.

Также до нового года ученые намерены проверить информацию о наличии крупных запасов пресной воды под дном Азовского моря. Одновременно ведется проектирование двух больших опреснительных станций, производительностью до 10 тысяч кубометров воды в сутки каждая. Однако вопрос об их строительстве окончательно еще не решен.

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