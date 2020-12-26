Военные приступили к наладке оборудования госпиталей в Крыму

Специалисты медицинских отрядов специального назначения Южного военного округа и Черноморского флота приступили к наладке оборудования двух мобильных военных госпиталей, развернутых в Симферополе и Ялте. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Накануне по приказу верховного главнокомандующего ВС РФ и министра обороны военные медики были переброшены в Крым из Ростова-на-Дону и Севастополя. Здесь они в оперативном порядке развернули два мобильных каркасных госпиталя для приема больных коронавирусной инфекцией. Оба модуля рассчитаны на 100 коек каждый и имеют приемное отделение, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, отделение анестезиологии и реанимации, а также лабораторию. Оба госпиталя оснащены аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

Мобильные госпитали разворачиваются по просьбе главы Республики Крым Сергея Аксенова. В декабре рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму опередил среднероссийский показатель. Помимо этого общая эпидемиологическая обстановка на полуострове осложняется сезонным ростом ОРВИ. В Ялте статистика заболеваемости ОРВИ и гриппом в сем раз превышает аналогичные показатели на этот же период 2019 года. Сейчас в Крыму ежесуточно выявляется 320 - 350 больных COVID-19. Сергей Аксенов сделал предположение, что в феврале - марте Крым выйдет на плато заболеваемости. В этот период ежесуточное выявление больных может составить до 500 человек.

- Мы к этому готовимся, - сказал Сергей Аксенов. - Думаем, что это будут верхние показатели.

За последние сутки в Крыму подтвердили 342 новых случая COVID-19. Восемь пациентов за это время скончались. В Севастополе за сутки выявлено 83 случая, пять человек умерли.