Этери Тутберидзе не смогла сдержать слез после победы Щербаковой

Этери Тутберидзе, тренер Анны Щербаковой, не смогла сдержать слез после победного проката ученицы, которая в третий раз подряд выиграла чемпионат России. После проката Ани плакал и хореограф-постановщик группы Даниил Глейхенгауз.

Такие сильные эмоции связаны с тем, что тренерский штаб рассматривал вариант со снятием Щербаковой с турнира. Аня переболела пневмонией и после короткой программы с трудом смогла отдышаться.

- Мы решили до последнего смотреть на состояние Ани на тренировках, на разминке. Перед прокатом короткой программы у нее кружилась голова. Мы понимали, что так произвольную она не прокатает, - сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. - Мы прощупывали ситуацию, говорили с мамой, пытались убедить Аню, что нет ничего страшного, если она не выступит в произвольной. Но она не хотела сниматься. Это про спорт.

Этери Тутберидзе также подвела общий итог ЧР, ведь, кроме "золото" Щербаковой, в команде есть "серебро" Камилы Валиевой.

- Преодоление - это слово, объединяющее все, что происходило и с физическим состоянием, и с моральным, - сказала Этери Георгиевна. - Это давило. Мы рады, что так все закончилось. Это компенсация за проделанную работу и потраченные нервы. Помимо Ани, которая на сегодня геройский поступок совершила, хочу сказать и про Камилу, которая тоже нервы собрала. Обе спортсменки показали лучшие прокаты этого сезона.