Пара Тарасова - Морозов победила на чемпионате России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

Тарасова - Морозов захватили лидерство после короткой программы и сумели удержать его, несмотря на ошибки, допущенные в произвольной программе. Женя упала с выброса, а также допустила помарки на тройном прыжке и во вращении. Тем не менее ученики двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова получили лучшие оценки - 147,58 балла, буквально на несколько сотых опередив действующих чемпионов Европы Александру Бойкову - Дмитрия Козловского (147,51), тренирующихся в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

По итогам двух прокатов Тарасов и Морозов набрали 228,23 балла. Здесь уже отставание Бойковой - Козловского, которые не смогли защитить прошлогодний титул чемпионов России, получилось более солидным (224,99). Третье место второй год подряд заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39).