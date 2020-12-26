Новости

Митрополит Иларион призвал делать прививку от коронавируса 18:45
Тарасова и Морозов: Нам очень нужна была эта золотая медаль 18:31
В Польше снимут ремейк "Универа" 18:26
В Россию из Сирии прилетели 19 детей 18:25
Боец ММА Исмаилов оштрафован на 10 тысяч рублей за провокацию драки 18:19
Британский штамм коронавируса обнаружен в Швеции 17:39
В Череповце женщина за восемь часов совершила 239 переводов мошенникам 17:25
Стрельбу в Берлине связали с организованной преступностью 17:15
МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу 17:00
Вышел новый тизер сериала Marvel "Ванда/Вижн" 16:55
В ОАК оценили оборудование, пропавшее с "самолета Судного дня" 16:48
Следующий флагман Xiaomi не будет оснащен зарядным устройством 16:47
Названы самые успешные новогодние фильмы 16:40
Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчика Джорджа Блейка 16:39
В театре рассказали о состоянии Ирины Муравьевой после коронавируса 16:27
Япония вводит запрет на въезд в страну из всех регионов мира 16:18
Проспект Мира стал лидером по эвакуации автомобилей из-за нарушений 15:54
Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе 15:44
В Крыму ответили на заявление Зеленского о мобилизации на случай войны 15:35
Эдвард Сноуден впервые стал отцом 15:01
По факту взрыва в нижегородской многоэтажке возбуждено уголовное дело 14:50
Французы бросились перепродавать рождественские подарки 14:48
В Ялте смягчили ограничения по воде на Новый год и Рождество 14:23
Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации 14:20
Песков: Путин сам сообщит, когда привьется от коронавируса 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
26.12.2020 18:31
Рубрика: Спорт

Тарасова и Морозов: Нам очень нужна была эта золотая медаль

Текст: Анна Козина

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выигравшие "золото" чемпионата России в Челябинске в парном катании, прокомментировали свое выступление, в котором не удалось избежать ошибок.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Степанова и Букин выиграли "золото" ЧР в танцах на льду

- Мы не думали о победе. Думали просто о чистом прокате. И в начале программы все было хорошо. Но этот злополучный выброс сальхов... В тот момент я очень расстроилась, оказавшись на льду на попе, а не на коньках, - приводит слова Тарасовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - В какой-то момент, наверное, потеряла концентрацию. Потому что начали мы хорошо.

Женя также отметила, что, несмотря на сбой, по физической составляющей прокат дался легко. А ведь Тарасова перенесла пневмонию, а Морозов переболел коронавирусом. Поэтому на подготовку на ЧР у спортсменов было всего три недели.

Владимир подчеркнул, что для них эта победа была очень важна.

- Мы сегодня первые. И это еще раз дает повод, тренироваться больше и дальше. Не все было сегодня точно, поэтому будем продолжать, - цитирует Морозова сайт ФФККР. - Не скажу, что это самый трудный наш турнир. Просто нам очень была нужна эта медаль, мы были очень хорошо готовы. Поэтому даже немножко расстроились, что не показали сегодня до конца целиковую программу.

В регионах Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
В ОАК оценили оборудование, пропавшее с "самолета Судного дня"
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Дагестане
В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna
Набиуллина объяснила смысл своих брошей
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"