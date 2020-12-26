Тарасова и Морозов: Нам очень нужна была эта золотая медаль

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выигравшие "золото" чемпионата России в Челябинске в парном катании, прокомментировали свое выступление, в котором не удалось избежать ошибок.

- Мы не думали о победе. Думали просто о чистом прокате. И в начале программы все было хорошо. Но этот злополучный выброс сальхов... В тот момент я очень расстроилась, оказавшись на льду на попе, а не на коньках, - приводит слова Тарасовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - В какой-то момент, наверное, потеряла концентрацию. Потому что начали мы хорошо.

Женя также отметила, что, несмотря на сбой, по физической составляющей прокат дался легко. А ведь Тарасова перенесла пневмонию, а Морозов переболел коронавирусом. Поэтому на подготовку на ЧР у спортсменов было всего три недели.

Владимир подчеркнул, что для них эта победа была очень важна.

- Мы сегодня первые. И это еще раз дает повод, тренироваться больше и дальше. Не все было сегодня точно, поэтому будем продолжать, - цитирует Морозова сайт ФФККР. - Не скажу, что это самый трудный наш турнир. Просто нам очень была нужна эта медаль, мы были очень хорошо готовы. Поэтому даже немножко расстроились, что не показали сегодня до конца целиковую программу.