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26.12.2020 03:56
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Риск заражения COVID-19 на уличных мероприятиях намного ниже

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Риск заражения коронавирусом во время мероприятий, которые проводятся на открытом воздухе, существенно ниже, чем в помещениях. Однако скопления людей даже на улицах являются нежелательными и потенциально опасными в период пандемии коронавируса.

Фото: РИА Новости
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Об этом заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что работа катков, горок и различных аттракционов должна быть организована так, чтобы не допускать скоплений граждан ни в пунктах проката, ни в раздевалках, ни на спортивных сооружениях. При этом самим посетителям нужно соблюдать правила профилактики COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян отказаться от массовых мероприятий и встречать Новый год в семейном кругу, так как риск заражения коронавирусом очень высок. По его словам, не стоит посещать торговые центры, места массового скопления людей, а также крытые катки. "Массовые мероприятия заменить на семейные прогулки, в том числе и лыжные", - отметил Менделевич.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

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