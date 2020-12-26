Роспотребнадзор: Риск заражения COVID-19 на уличных мероприятиях намного ниже

Риск заражения коронавирусом во время мероприятий, которые проводятся на открытом воздухе, существенно ниже, чем в помещениях. Однако скопления людей даже на улицах являются нежелательными и потенциально опасными в период пандемии коронавируса.

Об этом заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что работа катков, горок и различных аттракционов должна быть организована так, чтобы не допускать скоплений граждан ни в пунктах проката, ни в раздевалках, ни на спортивных сооружениях. При этом самим посетителям нужно соблюдать правила профилактики COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян отказаться от массовых мероприятий и встречать Новый год в семейном кругу, так как риск заражения коронавирусом очень высок. По его словам, не стоит посещать торговые центры, места массового скопления людей, а также крытые катки. "Массовые мероприятия заменить на семейные прогулки, в том числе и лыжные", - отметил Менделевич.