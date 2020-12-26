Российские автозаводы отказываются от длинных зимних каникул

Российские автозаводы пока так и не смогли ликвидировать возникший у дилеров дефицит машин, поэтому не будут продлевать зимние каникулы. Однако выпущенные автомобили поступят дилерам уже в январе, а значит, будут продаваться по новым ценам.

Не до отдыха!

В прошлые годы многие российские автозаводы досрочно останавливали свои конвейеры на период зимних каникул, чтобы избежать перепроизводства с учетом традиционного снижения спроса в начале года. Однако в нынешнем году автопроизводители отказались от этой традиции и решили работать до последнего. Так, большинство автозаводов приостановят производство аккурат на период государственных праздников, сообщили "РГ" в пресс-службах предприятий.

Исключением стал разве что Ульяновский автозавод, который остановил конвейер с 23 декабря в связи с ежегодной инвентаризацией и плановой ремонтной кампанией и возобновит выпуск автомобилей 19 января 2021-го. При этом на УАЗе заверили, что на период приостановки производства дилеры будут обеспечены запасами автомобилей согласно заявкам.

Кроме того, АвтоВАЗ c 21 декабря остановил линию по производству автомобилей Lada Granta, хотя эта модель остается самой популярной в нашей стране и уж точно не может пожаловаться на недостаток спроса. На самом предприятии причину досрочного завершения "Гранты" в нынешнем году не раскрывают, однако, вероятно, это обусловлено выполнением производственного плана после того, как в декабре на той же линии был завершен выпуск автомобилей Datsun в связи с уходом марки с российского рынка.

Между тем, единый корпоративный отпуск на АвтоВАЗе начнется с 28 декабря, а возобновится производство с 11 января 2021-го. В эти же сроки уйдут на зимние каникулы московский завод Renault и предприятие "Соллерс Форд" в Елабуге, выпускающее Ford Transit. Чуть меньше будут отдыхать калининградский "Автотор" и тульский завод Haval, чьи конвейеры не будут работать с 1 по 10 января будущего года. А предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге вместо 31 декабря работает 26-го, при этом после зимних каникул возобновит производство раньше других - уже 10 января.

Вдогонку за спросом

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Завод "Мазда Соллерс" во Владивостоке вернется к полноценной работе только с 18 января - до этого на предприятии будет проходить плановая проверка и настройка оборудования. А вот отгрузки автомобилей дилерам Mazda, напротив, будут осуществляться без перерыва на зимние каникулы, сообщили "РГ" в пресс-службе предприятия. На тульском заводе Haval также сформирован достаточный запас автомобилей, и решение о сохранении поставок дилерам в новогодние праздники будет принято в конце декабря.

По словам аналитика ГК "Финам" Наталии Аседовой, в настоящее время наблюдается повышенный спрос на автомобили, который привел к их дефициту на складах дилеров. В этих условиях автозаводы в большинстве своем отказываются от дополнительных простоев в конце года в связи с необходимостью удовлетворения спроса потребителей, которые на фоне нестабильного рубля предпочитают вложить свои накопленные средства в том числе в покупку автомобиля. Причем многие спешат это сделать до очередного повышения цен.

В свою очередь, директор по маркетингу ГК "АвтоСпецЦентр" Алексей Ермилов отмечает, что по автомобилям, которые производятся в России, спрос закрывается быстрее, чем по импортным иномаркам. При этом практически отсутствуют на складах у дилеров модели Kia Seltos, Sorento и Rio, Skoda Karoq и Kodiaq, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Creta. Ситуация с нехваткой автомобилей локального производства у дилеров может нормализоваться к концу зимы 2021 года, если не будут введены новые ограничения из-за пандемии.

"Еще одной причиной сокращения каникул на автозаводах можно назвать их стремление выйти на докризисные показатели по прибыли, которые за время пандемии сократились более чем на 60%. Вышеупомянутый дефицит машин негативно влияет на динамику цен, ускоряя процесс их повышения", - констатирует Алексей Ермилов.

Планы на будущее

Фото: Сергей Куксин/РГ

Действительно, автопроизводители, работающие в России, в 2021 году планируют вернуться к доковидным объемам выпуска. Причем треть из них рассчитывает сделать это в первые пару месяцев, еще треть - весной, остальные - в течение второй половины года, говорится в исследовании Авто.ру. Более того, свыше половины производителей намерены увеличить объемы выпуска по итогам 2021 года: две трети из них - на 10-20%. Остальные рассчитывают остаться на уровне уходящего года.

Согласно прогнозным оценкам "АСМ-Холдинга", по итогам 2020 года с российских конвейеров сойдет 1 млн 240 тыс. легковых автомобилей (-18,8%), из них 885 тысяч придется на иномарки. В целом участники отрасли считают, что в 2021 году продажи новых машин в России могут вырасти на низкой базе 2020-го при условии, что сохранится господдержка, не случится форс-мажоров, а экономическая ситуация будет стабильна.

Так, АвтоВАЗ уже отменил приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января 2021 года. Как рассказали "РГ" в пресс-службе предприятия, это связано с обеспеченностью завода заказами на новые автомобили на первые месяцы будущего года благодаря мерам по господдержке автомобильной отрасли, программам опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров.

Впрочем, вопрос о введении сокращенной рабочей недели окончательно не снят с повестки дня - в случае негативного сценария развития рынка АвтоВАЗ может вернуться к его рассмотрению в первом квартале 2021-го. На других российских автозаводах в следующем году пока также намерены работать в прежнем режиме.

"Если только рынок в 2021 году будет сокращаться, автопроизводители будут вынуждены перейти на сокращенный режим, однако, по моему мнению, в ближайшее время этого не произойдет, так как необходимо "загрузить" склады дилеров", - говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По оценкам старшего аналитика ИАЦ "Альпари" Анны Бодровой, российский автопром, который получает хорошую поддержку со стороны отечественных властей, может в наступающем году не только восстановиться по отношению к 2019 году, но и показать рост выше 7%. К тому же иномарки зарубежного производства из-за разницы валютных курсов становятся для россиян все менее доступными, а российские автопроизводители имеют фору и в формате улучшения качества, и в виде оптимизированной цены.