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26.12.2020 12:28
Рубрика: Общество

Скончался легендарный разведчик Джордж Блейк

Легендарный разведчик Джордж Блейк, который в 1951 году перешел из Ми-6 на советскую сторону и затем стал полковником СВР, умер на 99-м году жизни. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

"Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне", - передает ТАСС слова Иванова.

Полковник Джордж Блейк - или Георгий Иванович, или Жора, как называли его домашние, в свои 98 лет был старейшиной российской внешней разведки. Еще один знаменитый разведчик Виталий Викторович Коротков родился 20 декабря 1927 года. Чуть моложе его друг и тоже полковник Георгий Захарович Санников, которому 91 год.

Попавший в плен во время Корейской войны молодой офицер английской разведки Джордж Блейк по сугубо идейным соображениям перешел в 1951 году на советскую сторону. На его счету бесчисленное количество раскрытых операций чужих спецслужб. Английский разведчик служил в самой горячей точке холодной войны - Западном Берлине. И этот город - в то время столица мирового шпионажа - был во многом благодаря Блейку совсем не под НАТОвским контролем. Особенно, когда Блейк предупредил о тайном туннеле, прорытом американцами. С его помощью те надеялись подключиться к советским коммуникациям и перехватывать все секретные сообщения. Подключились и долгое время перехватывали, проглатывая умело поставляемую прямо на блюдечке, дезинформацию.

Из-за предательства сотрудника польской разведки Блейк был в 1961-м арестован, приговорен к 42 годам тюрьмы. Но с помощью друзей - ирландцев через четыре года совершил невозможное: бежал из тюрьмы Уормвуд-Скрабс. Во время побега сломал руку, и все равно, отсидевшись на тайной квартире, был с риском для жизни перевезен через Западную Европу в хорошо знакомый ему Восточный Берлин, где и был встречен с распростертыми объятиями нашими разведчиками.

С 1965-го Джордж Блейк жил в Москве. Награжден орденами Ленина и Красного Знамени. В отличие от других своих собратьев по разведке, получивших прописку в Москве, быстро приспособился к нашим условиям, с удовольствием откликался на сделавшееся привычным русское - Георгий Иванович. Женился на красивой женщине Иде, подарившей ему сына Мишу ростом 186 сантиметров. Работал на сугубо гражданской службе, хотя и не только. Хорошо и с милым акцентом говорил по-русски.

В беседе с заместителем главного редактора "РГ" Николаем Долгополовым он рассказывал о себе, своей жизни - и порой затрагивались темы сугубо философские.

Общество Утраты Легендарные разведчики

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