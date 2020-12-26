Следующий флагман Xiaomi не будет оснащен зарядным устройством

Флагманское устройство Xiaomi Mi 11 не будет оснащено комплектным зарядным устройством. Об этом написал глава Xiaomi Лэй Цзюн в своем аккаунте в социальной сети Weibo.

"Мы заботимся об экологии и приняли решение убрать зарядное устройство из комплекта нашего нового флагмана. Я надеюсь на вашу поддержку", - написал Лэй Цзюн.

Анонс Xiaomi Mi 11 состоится в понедельник, 28 декабря. Забавным является тот факт, что еще два месяца назад Xiaomi подкалывала Apple в связи с отсутствием зарядного устройства в комплекте iPhone 12, а теперь "просит понимания" у своих фанатов за принятие аналогичного решения.