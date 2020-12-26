"Спутник V" показал эффективность более 90% у людей старше 60 лет

Первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V" подходит для лечения людей старших возрастов.

Сегодня производитель вакцины сообщил в Twitter, что она продемонстрировала эффективность более 90% у людей старше 60 лет. Как говорится в сообщении, после клинических испытаний, показавших полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе, Минздрав РФ одобрил использование препарата для людей старших возрастных групп.

Как уточняет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), согласно контрольной точке пострегистрационных испытаний эффективность вакцины для людей в возрасте 18-60 лет составила 91,4 процента.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, масштабная вакцинация уже началась во всех регионах России. При этом помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что люди старше 60 лет уже в ближайшие дни смогут записаться на вакцинацию.