Минздрав разрешил применение "Спутник V" для вакцинации людей старше 60 лет

Минздрав разрешил участие в вакцинации вакциной "Спутник V" гражданам старше 60 лет. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Ранее, 23 декабря минздрав принял решение ограничить число участников клинических исследований вакцины, остановив набор новых добровольцев. Такое решение было принято на основании промежуточных данных клинических исследований, поскольку, как уточнили в министерстве, препарат подтвердил высокую эффективность и хороший профиль безопасности. В клинических исследованиях принимали участие и добровольцы старше 60 лет. В общей сложности (с учетом начавшейся широкой вакцинации) вакцину получило уже более 100 тысяч человек.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь отметил, что при вакцинации "Спутником V" не отмечалось тяжелых аллергических реакций, то есть применение препарата безопасно. Сам 69-летний глава Центра, в котором был разработан "Спутник V", привился еще в начале лета - в рамках эксперимента.