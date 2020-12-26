Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"

Действующий президент Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым президентом", а прошедшее в США голосование сравнил с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира.

По его словам, даже выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше организованы. "Наши выборы с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней были выборами как в странах третьего мира. Фейковый президент!" - написал Трамп в Twitter.

Социальные сети пометили высказывание президента ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. До сих пор он оспаривает результаты в суде. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.