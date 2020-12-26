Трусова призналась, что выступала на ЧР с травмой

Фигуристка Александра Трусова, завоевавшая "бронзу" на чемпионате России, рассказала, почему вставила в программу только два четверных прыжка - лутца.

Оказалось, что еще на Гран-при в Москве спортсменка выступала с травмой. Сейчас проблемы сохраняются, так что "Королева четверных" послушала тренеров и пошла на упрощение контента.

- Мы очень много работали. Намного тяжелее выходить на лед после неудачного старта и стараться все сделать. На сегодняшний день я довольна, - сказала Трусова. - На Гран-при у меня уже была травма. Но я не стала сокращать количество четверных прыжков в произвольной программе. Сейчас послушала всех и сделала так, как предлагали, выхода другого у меня не было. Я сама поняла, что другие четверные прыжки, кроме лутца, пока исполнять не могу.