Стрельбу в Берлине связали с организованной преступностью

Стрельба в берлинском районе Кройцберг, во время которой огнестрельные ранения получили четыре человека, произошла "в среде организованной преступности". В отношении нескольких лиц заведены дела по подозрению в покушении на убийства, говорится в сообщении прокуратуры Германии.

В ночь на субботу местные жители услышали выстрелы и сообщили в полицию. Стражи порядка обнаружили на месте происшествия троих пострадавших, еще один раненый прыгнул в расположенный рядом канал. Его достали спасатели. Для облета района вызвали вертолет.

Все пострадавшие госпитализированы. Следствие ведет комиссия по расследованию убийств. Полиция разыскивает участников стрельбы.

Неподалеку от места происшествия находится штаб-квартира Социал-демократической партии Германии, однако правоохранители считают, что политической подоплеки в случившемся нет, сообщает телеканал N-TV-de.