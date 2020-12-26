Врач перечислил способы восстановления легких после коронавируса

После перенесенной болезни организм человека способен восстановиться сам. Нужно ему только помочь, считает доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Карабиненко. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Речь шла о COVID-19. По мнению специалиста, у одних поврежденные коронавирусом легкие восстанавливаются быстрее, у других - медленнее. Все индивидуально. Но перенесшим болезнь необходимо правильно питаться. При этом не стоит придумывать специальные диеты, которые могут отрицательно сказаться на иммунитете. "Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища - все это не на пользу организму", - подчеркнул Александр Карабиненко. Он посоветовал исключить из рациона углеводы и пищу, вызывающую повышенное газообразование в кишечнике. Молочно-растительной пищи тоже должно быть в меру.

Помимо правильного питания, важно соблюдать режим дня, высыпаться, а еще делать специальную гимнастику, которая укрепит не только легкие, но и иммунитет.