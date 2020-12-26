ВВС Израиля нанесли удар по палестинским военным объектам

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС. Были атакованы ракетостроительный комплекс, подземная инфраструктура и военный пост.

Это было сделано в качестве ответной меры после запуска двух ракет с территории Газы, пишет ТАСС. Израильская территория подверглась атаке в пятницу вечером, все ракеты перехватила система ПВО "Железный купол".

Напомним, что накануне сирийским средствам ПВО удалось перехватить и сбить большую часть ракет, выпущенных израильской армией по западной части провинции Хама. По данным министерства обороны САР, израильские ВВС наносили удары из ливанского воздушного пространства.