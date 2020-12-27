Армейский УАЗ-469 без пробега выставили на продажу за 350 000 рублей

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже армейского УАЗ-3151 (бывший 469-й). За автомобиль, который 30 лет стоял на консервации, просят 350 тысяч рублей.

Владелец утверждает, что машина находится в идеальном состоянии, пробег внедорожника составляет 3638 км. В комплекте дополнительно родная резина на дисках (на фото у авто колеса BFGoodrich).

Заднее сиденье сдвинуто дальше в багажник, чем родное: УАЗ выполнен в версии для войск РХБЗ.

На машине стоит двигатель 2,5 литра мощностью 76 л.с. Коробка передач 4-ступенчатая, полный привод с жестко подключаемым передним мостом.

Первые УАЗ-469 сошли с конвейера Ульяновского автозавода 15 декабря 1972 года. Внедорожник стал основным командирским автомобилем Советской Армии и стран Варшавского договора.

В 1985 году модель сменила название на УАЗ-3151. Затем в 2013 году стартовало производство современной модификации внедорожника УАЗ "Хантер".

Всего с момента запуска серийного производства автомобиля было реализовано около 2 млн машин данной модели (как в России, так и зарубежных странах).