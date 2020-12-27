Что нужно сделать, чтобы машина даже зимой заводилась с пол-оборота

Когда вы садитесь в ваш автомобиль ранним утром, включаете зажигание, а двигатель не заводится, у кого угодно испортится настроение. Главным виновником, как правило, выступает аккумулятор, который вовсе не обязательно старый или поврежденный. Так что же делать, чтобы исключить такие ситуации?

Когда машина стала регулярно заводиться не с первого раза, это повод задуматься о причинах. Помимо неисправного бензонасоса и отходивших свое свечей такую симптоматику наиболее часто выдает проблемный аккумулятор.

Что может быть с ним не так? Самая частая причина, конечно же, возраст батареи. Современные устройства служат беспроблемно в среднем пять лет. Однако иногда "вылетают" уже через два-три года эксплуатации, а иногда держатся и с десяток лет. На продолжительность жизни аккумулятора влияет целый ряд факторов и прежде всего качество батареи, характер езды, наличие или отсутствие утечек тока.

Качество батареи

При выборе аккумулятора обращайте внимание на победителей рейтингов профильных автомобильных изданий и, соответственно, обходите стороной аутсайдеров таких хит-парадов, а также аккумуляторы "ноунейм", название которых не на слуху.

С другой стороны, понятно, что чем более именитый бренд, тем выше цена на продукт. Так что логично выбирать "золотую середину" - оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Кроме того, смотрите на дату выпуска устройства. Аккумулятор, залежавшийся на полке, основательно разрядился и подрастерял заявленный ресурс.

Какие модели лучше

При покупке обходите стороной обслуживаемые малосурьмянистые аккумуляторы (АКБ этого типа содержат в составе свинцовых пластин примерно 5% сурьмы и служат, как правило, не более трех лет).

Делайте выбор в пользу кальциевых, гелевых, гибридных (положительный электрод - из малосурьмянистого сплава, отрицательный - с использованием кальция) или AGM (свинцово-кислотных) моделей.

Что касается емкости, автомобилям с дизельными моторами нужны более емкие батареи. Скажем, если бензиновым двигателям объемом 1,5 л оптимально подойдет батарея на 50-55 Ач, то дизельным требуется АКБ уже на 65 Ач. Понятно также, что аккумулятор меньшей емкости, чем указано в мануале, послужит недолго, и с зимним пуском наверняка будут проблемы.

Правильная эксплуатация

Батарея может плохо держать прежде всего из-за повышенной нагрузки. К примеру, если вы ежедневно стоите в глухих пробках, зарядка батареи на холостых оборотах практически не осуществляется, поскольку генератор не способен в таком режиме обеспечить достаточный уровень напряжения.

Если же вы еще и задействуете весь арсенал бортовой электроники (фары, навигацию, акустику, зарядки, подогревы сидений, зеркал, стекол и "лобовухи"), то при таком раскладе заряд высадится еще быстрее.

Хорошо если после таких простоев вы проедете какое то время в бодром темпе, чтобы генератор хотя бы частично восстановил емкость батареи. А именно - в теплую погоду заряд аккумулятора восстановится почти полностью после 30-60 мин езды на средних и высоких оборотах. Зимой же процесс заряда АКБ от генератора (на ходу) может занять уже более 1-2 часов. А теперь представьте, что после заторов вы не начали активную езду, а наоборот, поставили машину в гараж, а того хуже - на морозную улицу, да еще и с включенной сигнализацией. При таком раскладе шанс, что батарея высадится в "ноль", весьма велик.

Следить за состоянием батареи

Ответственный водитель будет открывать капот не только для того, чтобы долить омывайку, но и как минимум следить за состоянием батареи.

Основное внимание следует уделить клеммам аккумулятора. Они должны быть чистыми. В противном случае их следует прочистить шкуркой или щеткой, смоченной раствором соды.

Следует также хотя бы раз в пару месяцев подтягивать клеммы аккумулятора, чтобы не потерять соединение - это напрямую влияет на эффективность заряда батареи.

Кроме того, если аккумулятор обслуживаемый, проверяем уровень электролита и при необходимости доливаем дистиллированную воду. Если же батарея необслуживаемая, просто следим за исправностью электрооборудования. Но и необслуживаемый аккумулятор имеет существенный минус. Если разрядить его "в ноль", после зарядки он потеряет значительную часть своей мощности.

Не экспериментируйте с электрикой

Не злоупотребляйте "прикуриванием". Во-первых, современная электроника крайне чувствительна к перепадам и превышениям напряжения.

Во-вторых, если вы подзаряжаете автомобиль, батарея которого мощнее вашей, и если подзаряжаемый - с дизельным мотором, то шанс потерять почти весь заряд своей батареи очень велик.

Рекомендуем также проводить любые вмешательства в электросхему автомобиля только у "официалов". Конечно, соблазн сэкономить велик. Но если "спецы" со стороны подключат магнитолу, сигнализацию или другие потребители неправильно, это чревато утечкой тока и как следствие - глубоким разрядом батареи.

Профилактические меры

При запуске двигателя не крутите стартер подолгу. При таком раскладе аккумулятор отдает неоправданно много энергии.

Возьмите за правило крутить стартер не более пяти секунд. Если же это время увеличивается до 10 секунд, повышается вероятность, что перегреются обмотки и износятся щетки и коллектор якоря стартера. Прежде чем устанавливать новую батарею, поставьте ее на зарядку.

Преимущественно в зимний период, а лучше регулярно, раз в пару месяцев заряжайте аккумулятор дома или в гараже с помощью зарядного устройства. Также время от времени проверяйте мультиметром напряжение в бортовой сети. При работающем моторе напряжение должно быть примерно 14,0-14,4 В. При неработающем, повторимся, 12,5-12,8 В.

Между тем зачастую АКБ выдает на неработающем моторе 12,2 - 12,4В. Что же касается собственно езды, старайтесь избегать как экстремально коротких, так и длительных поездок. В первом случае АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить, а во втором - батарея будет постоянно заряжаться, соответственно, резко снижаться ее ресурс.